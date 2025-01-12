سعر Moss Carbon Credit (MCO2)
سعر Moss Carbon Credit (MCO2) المباشر لليوم هو USD 0.389146. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MCO2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moss Carbon Credit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.09K
- تغيير سعر Moss Carbon Credit خلال اليوم هو +0.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Moss Carbon Credit مقابل USD هو $ +0.00224949 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moss Carbon Credit مقابل USD هو $ -0.0366406642 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moss Carbon Credit مقابل USD هو $ -0.0369341581 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moss Carbon Credit مقابل USD هو $ -0.1211460247044221 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00224949
|+0.58%
|30 يوم
|$ -0.0366406642
|-9.41%
|60 يوم
|$ -0.0369341581
|-9.49%
|90 يوم
|$ -0.1211460247044221
|-23.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moss Carbon Credit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.33%
+0.58%
-0.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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