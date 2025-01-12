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سعر Moss Carbon Credit (MCO2) المباشر لليوم هو USD 0.389146 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MCO2 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moss Carbon Credit الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.09K - تغيير سعر Moss Carbon Credit خلال اليوم هو +0.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Moss Carbon Credit (MCO2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moss Carbon Credit مقابل USD هو $ +0.00224949 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moss Carbon Credit مقابل USD هو $ -0.0366406642 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moss Carbon Credit مقابل USD هو $ -0.0369341581 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moss Carbon Credit مقابل USD هو $ -0.1211460247044221 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00224949 +0.58% 30 يوم $ -0.0366406642 -9.41% 60 يوم $ -0.0369341581 -9.49% 90 يوم $ -0.1211460247044221 -23.74%

تحليل سعر Moss Carbon Credit (MCO2)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moss Carbon Credit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.365179$ 0.365179 $ 0.365179 24 ساعة مرتفع $ 0.395523$ 0.395523 $ 0.395523 عالية طوال الوقت $ 21.68$ 21.68 $ 21.68 تغير السعر (1 ساعة) -1.33% تغير السعر (1يوم) +0.58% تغير السعر (7 أيام) -0.18%

معلومات سوق Moss Carbon Credit (MCO2)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: