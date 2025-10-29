معلومات سعر Mortgage Coin (MORTGAGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.44% تغير السعر (1يوم) +0.76% تغير السعر (7 أيام) +10.18% تغير السعر (7 أيام) +10.18%

سعر Mortgage Coin (MORTGAGE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MORTGAGE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMORTGAGE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MORTGAGE +1.44% على مدار الساعة الماضية، +0.76% على مدار 24 ساعة، و +10.18% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mortgage Coin (MORTGAGE)

القيمة السوقية $ 18.99K$ 18.99K $ 18.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.99K$ 18.99K $ 18.99K إمداد دورة التداول 999.34M 999.34M 999.34M إجمالي العرض 999,342,697.587345 999,342,697.587345 999,342,697.587345

القيمة السوقية الحالية لـ Mortgage Coin هي $ 18.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MORTGAGE يبلغ 999.34M، مع إجمالي عرض 999342697.587345. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.99K.