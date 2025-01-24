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سعر Morpho Degen (MDEGEN) المباشر لليوم هو USD 0.00753514 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MDEGEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Morpho Degen الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Morpho Degen خلال اليوم هو -6.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Morpho Degen (MDEGEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Morpho Degen مقابل USD هو $ -0.000480753001697565 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Morpho Degen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Morpho Degen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Morpho Degen مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000480753001697565 -6.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Morpho Degen (MDEGEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Morpho Degen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00736953$ 0.00736953 $ 0.00736953 24 ساعة مرتفع $ 0.00799237$ 0.00799237 $ 0.00799237 عالية طوال الوقت $ 0.00809054$ 0.00809054 $ 0.00809054 تغير السعر (1 ساعة) -2.68% تغير السعر (1يوم) -6.03% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Morpho Degen (MDEGEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: