سعر Morpho Degen (MDEGEN)
سعر Morpho Degen (MDEGEN) المباشر لليوم هو USD 0.00753514. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MDEGEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Morpho Degen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Morpho Degen خلال اليوم هو -6.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Morpho Degen مقابل USD هو $ -0.000480753001697565 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Morpho Degen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Morpho Degen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Morpho Degen مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000480753001697565
|-6.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Morpho Degen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.68%
-6.03%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Morpho Degen vault supplies in DEGEN loan markets in the Base ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
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