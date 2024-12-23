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سعر Morphex (MPX) المباشر لليوم هو USD 0.04095071 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 906.16K . يتم تحديث سعر MPX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Morphex الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.06K - تغيير سعر Morphex خلال اليوم هو -1.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 22.13M

أداء سعر Morphex (MPX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Morphex مقابل USD هو $ -0.00060264675991476 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Morphex مقابل USD هو $ +0.0049606502 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Morphex مقابل USD هو $ +0.0088046074 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Morphex مقابل USD هو $ +0.01519451797980828 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00060264675991476 -1.45% 30 يوم $ +0.0049606502 +12.11% 60 يوم $ +0.0088046074 +21.50% 90 يوم $ +0.01519451797980828 +58.99%

تحليل سعر Morphex (MPX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Morphex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03542028$ 0.03542028 $ 0.03542028 24 ساعة مرتفع $ 0.04356154$ 0.04356154 $ 0.04356154 عالية طوال الوقت $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 تغير السعر (1 ساعة) -2.78% تغير السعر (1يوم) -1.45% تغير السعر (7 أيام) -18.83%

معلومات سوق Morphex (MPX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: