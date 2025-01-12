سعر Morpheus Swap (PILLS)
سعر Morpheus Swap (PILLS) المباشر لليوم هو USD 0.03881831. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PILLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Morpheus Swap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.44
- تغيير سعر Morpheus Swap خلال اليوم هو -3.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Morpheus Swap مقابل USD هو $ -0.001594666188441 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Morpheus Swap مقابل USD هو $ -0.0068214523 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Morpheus Swap مقابل USD هو $ -0.0035776623 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Morpheus Swap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001594666188441
|-3.94%
|30 يوم
|$ -0.0068214523
|-17.57%
|60 يوم
|$ -0.0035776623
|-9.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Morpheus Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
-3.94%
-16.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Morpheus Swap is a new yield farming & yield aggregator protocol, and powered by Fantom. Our main focus is to provide a safe, stable and profitable experience for our users. Users may stake their favorite crypto assets on Fantom in order to earn our core ecosystem token, MORPH. By our platform's design, users may also stake their earned MORPH in order to be eligible for receiving a percentage of platform profits. $MORPH is the emission token that is burned for $PILLS, and $PILLS is the governance token.
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