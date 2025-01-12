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سعر Morpheus Swap (PILLS) المباشر لليوم هو USD 0.03881831 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PILLS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Morpheus Swap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.44 - تغيير سعر Morpheus Swap خلال اليوم هو -3.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Morpheus Swap (PILLS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Morpheus Swap مقابل USD هو $ -0.001594666188441 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Morpheus Swap مقابل USD هو $ -0.0068214523 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Morpheus Swap مقابل USD هو $ -0.0035776623 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Morpheus Swap مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001594666188441 -3.94% 30 يوم $ -0.0068214523 -17.57% 60 يوم $ -0.0035776623 -9.21% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Morpheus Swap (PILLS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Morpheus Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03760898$ 0.03760898 $ 0.03760898 24 ساعة مرتفع $ 0.04089506$ 0.04089506 $ 0.04089506 عالية طوال الوقت $ 11.3$ 11.3 $ 11.3 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -3.94% تغير السعر (7 أيام) -16.79%

معلومات سوق Morpheus Swap (PILLS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: