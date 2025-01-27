سعر MORPHACOIN (MORPHA)
سعر MORPHACOIN (MORPHA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MORPHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MORPHACOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.03K
- تغيير سعر MORPHACOIN خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MORPHACOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MORPHACOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MORPHACOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MORPHACOIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-65.33%
|60 يوم
|$ 0
|-64.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MORPHACOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-66.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Morphacoin Revolutionizing the future of decentralized finance. Built on the Solana Chain network, Morphacoin offers a versatile utility, enabling seamless peer-to-peer trading, serving as a secure payment gateway for E-commerce platforms, facilitating staking for passive income, and enabling direct exchange into global currencies. With a mission to empower over 1 million users, Morphacoin is paving the way for a borderless, accessible financial ecosystem.
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