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سعر MOROS NET (MOROS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MOROS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MOROS NET الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.33K - تغيير سعر MOROS NET خلال اليوم هو +2.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MOROS NET (MOROS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MOROS NET مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MOROS NET مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MOROS NET مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MOROS NET مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.80% 30 يوم $ 0 -38.66% 60 يوم $ 0 -78.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MOROS NET (MOROS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MOROS NET: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01996715$ 0.01996715 $ 0.01996715 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) +2.80% تغير السعر (7 أيام) -14.72%

معلومات سوق MOROS NET (MOROS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: