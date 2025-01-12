سعر MOROS NET (MOROS)
سعر MOROS NET (MOROS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOROS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MOROS NET الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.33K
- تغيير سعر MOROS NET خلال اليوم هو +2.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MOROS NET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MOROS NET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MOROS NET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MOROS NET مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.80%
|30 يوم
|$ 0
|-38.66%
|60 يوم
|$ 0
|-78.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MOROS NET: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
+2.80%
-14.72%
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