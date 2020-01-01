توكنوميكس Morning Routine (ROUTINE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Morning Routine (ROUTINE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

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توكنوميكس Morning Routine (ROUTINE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Morning Routine (ROUTINE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 113.94K $ 113.94K $ 113.94K إجمالي العرض: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M العرض المتداول: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 113.94K $ 113.94K $ 113.94K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01776415 $ 0.01776415 $ 0.01776415 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00009948 $ 0.00009948 $ 0.00009948 السعر الحالي: $ 0.00011397 $ 0.00011397 $ 0.00011397 معرفة المزيد عن سعر Morning Routine (ROUTINE)

توكنوميكس Morning Routine (ROUTINE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Morning Routine (ROUTINE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ROUTINE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ROUTINE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ROUTINE، استكشف السعر المباشر لتوكن ROUTINE!

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