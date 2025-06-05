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سعر Morning Routine (ROUTINE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 114.48K . يتم تحديث سعر ROUTINE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Morning Routine الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Morning Routine خلال اليوم هو -11.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.85M

أداء سعر Morning Routine (ROUTINE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Morning Routine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Morning Routine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Morning Routine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Morning Routine مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.46% 30 يوم $ 0 -9.69% 60 يوم $ 0 -83.21% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Morning Routine (ROUTINE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Morning Routine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01776415$ 0.01776415 $ 0.01776415 تغير السعر (1 ساعة) +0.47% تغير السعر (1يوم) -11.46% تغير السعر (7 أيام) -48.25%

معلومات سوق Morning Routine (ROUTINE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: