سعر MORION (MOR)
سعر MORION (MOR) المباشر لليوم هو USD 0.823033. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MORION الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.07K
- تغيير سعر MORION خلال اليوم هو -1.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MORION مقابل USD هو $ -0.0131599228988126 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MORION مقابل USD هو $ -0.1914321260 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MORION مقابل USD هو $ -0.0679770937 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MORION مقابل USD هو $ -0.1255282948152832 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0131599228988126
|-1.57%
|30 يوم
|$ -0.1914321260
|-23.25%
|60 يوم
|$ -0.0679770937
|-8.25%
|90 يوم
|$ -0.1255282948152832
|-13.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MORION: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.60%
-1.57%
-0.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MORION is a utility token minted by tokenizing the in-game item ‘Morion’ that can be mined exclusively in New Trieste and used for crafting various items and for your character. Once the supply of a token reaches its Max Supply, minting is ceased for a while and it is resumed when some of the token is burned and its supply drops below its Max Supply.
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