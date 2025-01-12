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سعر Moremoney USD (MONEY) المباشر لليوم هو USD 1.82 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MONEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moremoney USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.39 - تغيير سعر Moremoney USD خلال اليوم هو +73.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Moremoney USD (MONEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moremoney USD مقابل USD هو $ +0.771194 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moremoney USD مقابل USD هو $ +1.2846746640 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moremoney USD مقابل USD هو $ +1.3344170840 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moremoney USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.771194 +73.45% 30 يوم $ +1.2846746640 +70.59% 60 يوم $ +1.3344170840 +73.32% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Moremoney USD (MONEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moremoney USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 24 ساعة مرتفع $ 1.82$ 1.82 $ 1.82 عالية طوال الوقت $ 3.99$ 3.99 $ 3.99 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) +73.45% تغير السعر (7 أيام) +73.28%

معلومات سوق Moremoney USD (MONEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: