سعر Moremoney USD (MONEY)
سعر Moremoney USD (MONEY) المباشر لليوم هو USD 1.82. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MONEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moremoney USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.39
- تغيير سعر Moremoney USD خلال اليوم هو +73.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MONEY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MONEY.
خلال اليوم، كان سعر Moremoney USD مقابل USD هو $ +0.771194 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moremoney USD مقابل USD هو $ +1.2846746640 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moremoney USD مقابل USD هو $ +1.3344170840 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moremoney USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.771194
|+73.45%
|30 يوم
|$ +1.2846746640
|+70.59%
|60 يوم
|$ +1.3344170840
|+73.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moremoney USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
+73.45%
+73.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moremoney is a protocol for borrowing stablecoin while earning interest on liquidity pool tokens and other collateral assets. The protocol can convert the most popular tokens, e.g., ETH, WBTC, USDT, AVAX, to ibTKNs MONEY is backed by a basket of decentralized crypto assets including AVAX, JOE, ETH, QI, and incentivised Trader Joe and Pangolin LP.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MONEY إلى AUD
A$2.9484
|1 MONEY إلى GBP
￡1.4742
|1 MONEY إلى EUR
€1.7654
|1 MONEY إلى USD
$1.82
|1 MONEY إلى MYR
RM8.1718
|1 MONEY إلى TRY
₺64.428
|1 MONEY إلى JPY
¥286.9594
|1 MONEY إلى RUB
₽184.9666
|1 MONEY إلى INR
₹156.8294
|1 MONEY إلى IDR
Rp29,836.0608
|1 MONEY إلى PHP
₱107.38
|1 MONEY إلى EGP
￡E.91.91
|1 MONEY إلى BRL
R$11.1384
|1 MONEY إلى CAD
C$2.6208
|1 MONEY إلى BDT
৳223.0046
|1 MONEY إلى NGN
₦2,834.8866
|1 MONEY إلى UAH
₴77.2954
|1 MONEY إلى VES
Bs96.46
|1 MONEY إلى PKR
Rs509.0904
|1 MONEY إلى KZT
₸965.0004
|1 MONEY إلى THB
฿63.1176
|1 MONEY إلى TWD
NT$60.2602
|1 MONEY إلى CHF
Fr1.6562
|1 MONEY إلى HKD
HK$14.1596
|1 MONEY إلى MAD
.د.م18.3638