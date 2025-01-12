احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MORE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MORE.

سعر Moremoney Finance (MORE) المباشر لليوم هو USD 0.0010464 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 71.44K . يتم تحديث سعر MORE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moremoney Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 187.21 - تغيير سعر Moremoney Finance خلال اليوم هو +0.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 68.18M

أداء سعر Moremoney Finance (MORE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moremoney Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moremoney Finance مقابل USD هو $ +0.0000122734 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moremoney Finance مقابل USD هو $ -0.0000094543 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moremoney Finance مقابل USD هو $ -0.0000066901092724906 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.53% 30 يوم $ +0.0000122734 +1.17% 60 يوم $ -0.0000094543 -0.90% 90 يوم $ -0.0000066901092724906 -0.63%

تحليل سعر Moremoney Finance (MORE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moremoney Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00103666$ 0.00103666 $ 0.00103666 24 ساعة مرتفع $ 0.00105665$ 0.00105665 $ 0.00105665 عالية طوال الوقت $ 0.369388$ 0.369388 $ 0.369388 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) +0.53% تغير السعر (7 أيام) +0.44%

معلومات سوق Moremoney Finance (MORE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: