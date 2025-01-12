سعر Moremoney Finance (MORE)
سعر Moremoney Finance (MORE) المباشر لليوم هو USD 0.0010464. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 71.44K. يتم تحديث سعر MORE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moremoney Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 187.21
- تغيير سعر Moremoney Finance خلال اليوم هو +0.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 68.18M
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خلال اليوم، كان سعر Moremoney Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moremoney Finance مقابل USD هو $ +0.0000122734 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moremoney Finance مقابل USD هو $ -0.0000094543 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moremoney Finance مقابل USD هو $ -0.0000066901092724906 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.53%
|30 يوم
|$ +0.0000122734
|+1.17%
|60 يوم
|$ -0.0000094543
|-0.90%
|90 يوم
|$ -0.0000066901092724906
|-0.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moremoney Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
+0.53%
+0.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moremoney is a protocol for borrowing stablecoin while earning more than decent interest on liquidity pool tokens and other collateral assets. The protocol can convert the most popular tokens, e.g., ETH, WBTC, USDT, AVAX, into ibTKNs. Simply put, with Moremoney, users can keep their position, keep earning yield, and still extract liquid cash even better at 0% interest rate.
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