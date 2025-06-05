احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ENERGY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ENERGY.

سعر More Passion (ENERGY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.11K . يتم تحديث سعر ENERGY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق More Passion الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر More Passion خلال اليوم هو -12.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر More Passion (ENERGY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر More Passion مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر More Passion مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر More Passion مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر More Passion مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.46% 30 يوم $ 0 -58.35% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر More Passion (ENERGY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر More Passion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.66% تغير السعر (1يوم) -12.46% تغير السعر (7 أيام) -23.82%

معلومات سوق More Passion (ENERGY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: