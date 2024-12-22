سعر MOOxMOO (MOOX)
سعر MOOxMOO (MOOX) المباشر لليوم هو USD 0.150399. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.85M. يتم تحديث سعر MOOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MOOxMOO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.56K
- تغيير سعر MOOxMOO خلال اليوم هو +0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 132.00M
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خلال اليوم، كان سعر MOOxMOO مقابل USD هو $ +0.00015103 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MOOxMOO مقابل USD هو $ +0.0000502031 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MOOxMOO مقابل USD هو $ -0.0004315398 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MOOxMOO مقابل USD هو $ -0.0001687470234097 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00015103
|+0.10%
|30 يوم
|$ +0.0000502031
|+0.03%
|60 يوم
|$ -0.0004315398
|-0.28%
|90 يوم
|$ -0.0001687470234097
|-0.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MOOxMOO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+0.10%
-0.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MOOxMOO’s Mission is to Optimize the Korean Meat Industry via an Asset Light Blockchain and SBT based ecommerce solution for B2B, B2C & P2P use cases. We plan to do this by disrupting the middleman mania burdening traditional distribution thru offering supply chain financing and enhancing working capital conditions, which should result in lower end consumer prices.
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