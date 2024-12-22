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سعر MOOxMOO (MOOX) المباشر لليوم هو USD 0.150399 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.85M . يتم تحديث سعر MOOX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MOOxMOO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.56K - تغيير سعر MOOxMOO خلال اليوم هو +0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 132.00M

أداء سعر MOOxMOO (MOOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MOOxMOO مقابل USD هو $ +0.00015103 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MOOxMOO مقابل USD هو $ +0.0000502031 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MOOxMOO مقابل USD هو $ -0.0004315398 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MOOxMOO مقابل USD هو $ -0.0001687470234097 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00015103 +0.10% 30 يوم $ +0.0000502031 +0.03% 60 يوم $ -0.0004315398 -0.28% 90 يوم $ -0.0001687470234097 -0.11%

تحليل سعر MOOxMOO (MOOX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MOOxMOO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.149655$ 0.149655 $ 0.149655 24 ساعة مرتفع $ 0.150936$ 0.150936 $ 0.150936 عالية طوال الوقت $ 0.227858$ 0.227858 $ 0.227858 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +0.10% تغير السعر (7 أيام) -0.42%

معلومات سوق MOOxMOO (MOOX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: