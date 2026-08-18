سعر Moonwalk Fitness اليوم

السعر المباشر لمشروع Moonwalk Fitness (MF) اليوم هو $ 0.0069161، مع تغير بنسبة 0.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MF الحالي إلى USD هو $ 0.0069161 لكل MF.

يحتل Moonwalk Fitness حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,308,296، مع عرض متداول قدره 189.16M MF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MF بين $ 0.00679112 (أدنى) و$ 0.007004 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.071899، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00576499.

على المدى القصير، تحرك MF بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-6.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 36.62K.

معلومات سوق Moonwalk Fitness (MF)

القيمة السوقية $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M الحجم (24 ساعة) $ 36.62K$ 36.62K $ 36.62K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.92M$ 6.92M $ 6.92M إمداد دورة التداول 189.16M 189.16M 189.16M إجمالي العرض 999,995,013.5535 999,995,013.5535 999,995,013.5535

القيمة السوقية الحالية لـ Moonwalk Fitness هي $ 1.31M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 36.62K. العرض المتداول لـ MF يبلغ 189.16M، مع إجمالي عرض 999995013.5535. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.92M.