سعر MoonStarter (MNST)
سعر MoonStarter (MNST) المباشر لليوم هو USD 0.00154787. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 187.00K. يتم تحديث سعر MNST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MoonStarter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 272.14
- تغيير سعر MoonStarter خلال اليوم هو -1.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 120.92M
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خلال اليوم، كان سعر MoonStarter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MoonStarter مقابل USD هو $ -0.0003119806 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MoonStarter مقابل USD هو $ -0.0003972320 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MoonStarter مقابل USD هو $ -0.0002640511084397806 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.63%
|30 يوم
|$ -0.0003119806
|-20.15%
|60 يوم
|$ -0.0003972320
|-25.66%
|90 يوم
|$ -0.0002640511084397806
|-14.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MoonStarter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-1.63%
-4.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MOONSTARTER's mission is to be the single-stop multi-chain launchpad for selected projects without distinction of the blockchain used. While the current project landscape is scattered and dependent on the blockchain used, MOONSTARTER will offer the possibility to launch on one or multiple selected blockchains.
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