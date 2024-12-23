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سعر MoonStarter (MNST) المباشر لليوم هو USD 0.00154787 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 187.00K . يتم تحديث سعر MNST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MoonStarter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 272.14 - تغيير سعر MoonStarter خلال اليوم هو -1.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 120.92M

أداء سعر MoonStarter (MNST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MoonStarter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MoonStarter مقابل USD هو $ -0.0003119806 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MoonStarter مقابل USD هو $ -0.0003972320 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MoonStarter مقابل USD هو $ -0.0002640511084397806 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.63% 30 يوم $ -0.0003119806 -20.15% 60 يوم $ -0.0003972320 -25.66% 90 يوم $ -0.0002640511084397806 -14.57%

تحليل سعر MoonStarter (MNST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MoonStarter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00153624$ 0.00153624 $ 0.00153624 24 ساعة مرتفع $ 0.00157685$ 0.00157685 $ 0.00157685 عالية طوال الوقت $ 0.260844$ 0.260844 $ 0.260844 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -1.63% تغير السعر (7 أيام) -4.83%

معلومات سوق MoonStarter (MNST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: