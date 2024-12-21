سعر MoonsDust (MOOND)
سعر MoonsDust (MOOND) المباشر لليوم هو USD 0.04202843. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.09K. يتم تحديث سعر MOOND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MoonsDust الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 975.53
- تغيير سعر MoonsDust خلال اليوم هو +12.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.97M
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خلال اليوم، كان سعر MoonsDust مقابل USD هو $ +0.00456118 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MoonsDust مقابل USD هو $ -0.0141077335 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MoonsDust مقابل USD هو $ -0.0190359830 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MoonsDust مقابل USD هو $ -0.03607085670767927 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00456118
|+12.17%
|30 يوم
|$ -0.0141077335
|-33.56%
|60 يوم
|$ -0.0190359830
|-45.29%
|90 يوم
|$ -0.03607085670767927
|-46.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MoonsDust: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.05%
+12.17%
-39.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network. RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce. RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%. MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn. In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders.
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