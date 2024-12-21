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سعر MoonsDust (MOOND) المباشر لليوم هو USD 0.04202843 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.09K . يتم تحديث سعر MOOND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MoonsDust الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 975.53 - تغيير سعر MoonsDust خلال اليوم هو +12.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.97M

أداء سعر MoonsDust (MOOND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MoonsDust مقابل USD هو $ +0.00456118 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MoonsDust مقابل USD هو $ -0.0141077335 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MoonsDust مقابل USD هو $ -0.0190359830 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MoonsDust مقابل USD هو $ -0.03607085670767927 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00456118 +12.17% 30 يوم $ -0.0141077335 -33.56% 60 يوم $ -0.0190359830 -45.29% 90 يوم $ -0.03607085670767927 -46.18%

تحليل سعر MoonsDust (MOOND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MoonsDust: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03713029$ 0.03713029 $ 0.03713029 24 ساعة مرتفع $ 0.04274267$ 0.04274267 $ 0.04274267 عالية طوال الوقت $ 0.568842$ 0.568842 $ 0.568842 تغير السعر (1 ساعة) -1.05% تغير السعر (1يوم) +12.17% تغير السعر (7 أيام) -39.07%

معلومات سوق MoonsDust (MOOND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: