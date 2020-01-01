توكنوميكس MoonPrime Games (LUNAR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MoonPrime Games (LUNAR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MoonPrime Games (LUNAR) MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing. الموقع الرسمي: https://moonprime.games/ اشتر LUNAR الآن!

توكنوميكس MoonPrime Games (LUNAR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MoonPrime Games (LUNAR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 649.43K $ 649.43K $ 649.43K إجمالي العرض: $ 900.43M $ 900.43M $ 900.43M العرض المتداول: $ 900.43M $ 900.43M $ 900.43M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 649.43K $ 649.43K $ 649.43K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00965546 $ 0.00965546 $ 0.00965546 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00072125 $ 0.00072125 $ 0.00072125 معرفة المزيد عن سعر MoonPrime Games (LUNAR)

توكنوميكس MoonPrime Games (LUNAR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MoonPrime Games (LUNAR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LUNAR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LUNAR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LUNAR، استكشف السعر المباشر لتوكن LUNAR!

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