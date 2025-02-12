سعر MoonPot Finance (MOONPOT)
سعر MoonPot Finance (MOONPOT) المباشر لليوم هو USD 0.0003274. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOONPOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MoonPot Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.94
- تغيير سعر MoonPot Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MoonPot Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MoonPot Finance مقابل USD هو $ -0.0000510547 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MoonPot Finance مقابل USD هو $ -0.0000898899 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MoonPot Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000510547
|-15.59%
|60 يوم
|$ -0.0000898899
|-27.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MoonPot Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MoonPot Is We want you to win huge jackpots of your favorite cryptos, starting with nu Dogecoin.We also want to solve one of the biggest problems in DeFi... buying Pressure!The way this is done is by implementing a mechanism with certain buy requirements.Jackpots will be awarded in Dogecoin right now, but additional cryptocurrencies may be added later with community votes.
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