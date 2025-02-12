احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MOONPOT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MOONPOT.

سعر MoonPot Finance (MOONPOT) المباشر لليوم هو USD 0.0003274 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MOONPOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MoonPot Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.94 - تغيير سعر MoonPot Finance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MoonPot Finance (MOONPOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MoonPot Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MoonPot Finance مقابل USD هو $ -0.0000510547 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MoonPot Finance مقابل USD هو $ -0.0000898899 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MoonPot Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000510547 -15.59% 60 يوم $ -0.0000898899 -27.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MoonPot Finance (MOONPOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MoonPot Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00755696$ 0.00755696 $ 0.00755696 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق MoonPot Finance (MOONPOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: