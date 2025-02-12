سعر Moonpot (POTS)
سعر Moonpot (POTS) المباشر لليوم هو USD 0.00479469. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moonpot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 307.79
- تغيير سعر Moonpot خلال اليوم هو +1.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Moonpot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moonpot مقابل USD هو $ -0.0009040972 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moonpot مقابل USD هو $ -0.0001710088 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moonpot مقابل USD هو $ +0.000181695586017257 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.72%
|30 يوم
|$ -0.0009040972
|-18.85%
|60 يوم
|$ -0.0001710088
|-3.56%
|90 يوم
|$ +0.000181695586017257
|+3.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moonpot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+1.72%
+5.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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