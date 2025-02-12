سعر Moonlight (MOONLIGHT)
سعر Moonlight (MOONLIGHT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOONLIGHT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moonlight الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.49K
- تغيير سعر Moonlight خلال اليوم هو +0.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Moonlight مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moonlight مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moonlight مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moonlight مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.54%
|30 يوم
|$ 0
|+5.11%
|60 يوم
|$ 0
|+27.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moonlight: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.12%
+0.54%
-9.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moonlight is a token on the Binance Smart Chain (BSC). We provide a comprehensive set of tools & alerts for BSC. We released our first product one month ago (Poocoin Promoted Alerts - PPA), and many other tools are on their way. Moonlight is a utility token: holding tokens is necessary to have access to our tools. This holding mechanism creates loyal Moonlight investors and helps reduce price volatility.
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