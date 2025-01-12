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سعر Moonland Metaverse Token (MTK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.91K . يتم تحديث سعر MTK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moonland Metaverse Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.97K - تغيير سعر Moonland Metaverse Token خلال اليوم هو -16.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 58.33M

أداء سعر Moonland Metaverse Token (MTK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moonland Metaverse Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moonland Metaverse Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moonland Metaverse Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moonland Metaverse Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -16.66% 30 يوم $ 0 -64.27% 60 يوم $ 0 -87.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Moonland Metaverse Token (MTK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moonland Metaverse Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00227936$ 0.00227936 $ 0.00227936 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -16.66% تغير السعر (7 أيام) -28.58%

معلومات سوق Moonland Metaverse Token (MTK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: