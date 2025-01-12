سعر Moonland Metaverse Token (MTK)
سعر Moonland Metaverse Token (MTK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.91K. يتم تحديث سعر MTK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moonland Metaverse Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.97K
- تغيير سعر Moonland Metaverse Token خلال اليوم هو -16.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 58.33M
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خلال اليوم، كان سعر Moonland Metaverse Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moonland Metaverse Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moonland Metaverse Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moonland Metaverse Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.66%
|30 يوم
|$ 0
|-64.27%
|60 يوم
|$ 0
|-87.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moonland Metaverse Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-16.66%
-28.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moonland is a web3 game which combines the quality, fun and engagement of web2 games with the power of blockchain. MTK will allow players to participate in a decentralized economy inside the galactic marketplace, this will greatly enhance gamers experience by allowing them to trade their in-game items with other participants in the game. The goal for the MTK token is to allow anyone to buy, sell, items, weapons, skins, land, spaceships, spare parts, energy, pets, etc. Moonland itself is built on unreal engine 5, which means we aimed for quality above all, the music, sound design has been completely built from scratch and customized for each experience inside of Moonland.
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