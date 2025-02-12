سعر MoonKize (MOONKIZE)
سعر MoonKize (MOONKIZE) المباشر لليوم هو USD 0.00001641. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOONKIZE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MoonKize الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.88
- تغيير سعر MoonKize خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MoonKize مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MoonKize مقابل USD هو $ -0.0000017782 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MoonKize مقابل USD هو $ -0.0000058691 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MoonKize مقابل USD هو $ -0.000001594963276466855 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ -0.0000017782
|-10.83%
|60 يوم
|$ -0.0000058691
|-35.76%
|90 يوم
|$ -0.000001594963276466855
|-8.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MoonKize: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.59%
-0.04%
-16.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MoonKize is a token on the Solana blockchain inspired by a wealthy little monkey. Its goal is to create a strong and growing community.
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