سعر Moonions (MOONION)
سعر Moonions (MOONION) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOONION مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moonions الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.85
- تغيير سعر Moonions خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Moonions مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moonions مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moonions مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moonions مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-7.99%
|60 يوم
|$ 0
|-11.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moonions: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moonions is a community driven meme cryptocurency based on the BSC network. It has been fair launched 16.08.2022 on pancakeswap. There where no presale or seed rounds. The team burned liquidity which locks it until ethernity, assuring safety for all moonions. The roadmap is mysterious, since moonoshi the founder of the project seems to have lost his password... To gain access to his plans, he needs help from all the moonions to recover it. There are even rumors that the first moonion that solves the riddles will be rewarded.
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