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سعر Moonboots DAO (MBDAO) المباشر لليوم هو USD 0.03798563 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MBDAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moonboots DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 341.70 - تغيير سعر Moonboots DAO خلال اليوم هو -0.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Moonboots DAO (MBDAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moonboots DAO مقابل USD هو $ -0.00020035008789293 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moonboots DAO مقابل USD هو $ -0.0097203479 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moonboots DAO مقابل USD هو $ +0.0133165159 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moonboots DAO مقابل USD هو $ +0.009614417083971258 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00020035008789293 -0.52% 30 يوم $ -0.0097203479 -25.58% 60 يوم $ +0.0133165159 +35.06% 90 يوم $ +0.009614417083971258 +33.89%

تحليل سعر Moonboots DAO (MBDAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moonboots DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03797783$ 0.03797783 $ 0.03797783 24 ساعة مرتفع $ 0.03823207$ 0.03823207 $ 0.03823207 عالية طوال الوقت $ 0.170385$ 0.170385 $ 0.170385 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -0.52% تغير السعر (7 أيام) -15.09%

معلومات سوق Moonboots DAO (MBDAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: