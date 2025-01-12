سعر Moonboots DAO (MBDAO)
سعر Moonboots DAO (MBDAO) المباشر لليوم هو USD 0.03798563. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MBDAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moonboots DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 341.70
- تغيير سعر Moonboots DAO خلال اليوم هو -0.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Moonboots DAO مقابل USD هو $ -0.00020035008789293 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moonboots DAO مقابل USD هو $ -0.0097203479 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moonboots DAO مقابل USD هو $ +0.0133165159 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moonboots DAO مقابل USD هو $ +0.009614417083971258 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00020035008789293
|-0.52%
|30 يوم
|$ -0.0097203479
|-25.58%
|60 يوم
|$ +0.0133165159
|+35.06%
|90 يوم
|$ +0.009614417083971258
|+33.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moonboots DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
-0.52%
-15.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moonboots DAO is a decentralised web3 investment club, offering access to fully researched opportunities.
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₺1.344691302
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¥5.9891942821
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₽3.8604795769
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