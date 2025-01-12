سعر Moonarch (MOONARCH)
سعر Moonarch (MOONARCH) المباشر لليوم هو USD 0.0045947. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOONARCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moonarch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04K
- تغيير سعر Moonarch خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MOONARCH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MOONARCH.
خلال اليوم، كان سعر Moonarch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moonarch مقابل USD هو $ -0.0004662664 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moonarch مقابل USD هو $ -0.0000080448 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moonarch مقابل USD هو $ -0.000016178166742495 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.10%
|30 يوم
|$ -0.0004662664
|-10.14%
|60 يوم
|$ -0.0000080448
|-0.17%
|90 يوم
|$ -0.000016178166742495
|-0.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moonarch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-0.10%
-0.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moonarch.app is designed to help BSC traders to get an edge, by providing several original tools. The token is used to unlock premium features and remove limitations, on top of rewarding holders with redistributon. The Top Gainers tool allows to see the tokens that have the best performance in the last 15sec/1min/5m/10m/30m/60m. The Wallet tool allows to see the user's tokens, their value and their performance. The New tokens tool allows to see the new tokens being created. The Whale watch tool allows to add addresses and watch their transactions. All of the tools work in real time and give valuable information to traders in order to make the best moves.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MOONARCH إلى AUD
A$0.007443414
|1 MOONARCH إلى GBP
￡0.003721707
|1 MOONARCH إلى EUR
€0.004456859
|1 MOONARCH إلى USD
$0.0045947
|1 MOONARCH إلى MYR
RM0.020630203
|1 MOONARCH إلى TRY
₺0.16265238
|1 MOONARCH إلى JPY
¥0.724446349
|1 MOONARCH إلى RUB
₽0.466959361
|1 MOONARCH إلى INR
₹0.395925299
|1 MOONARCH إلى IDR
Rp75.322938768
|1 MOONARCH إلى PHP
₱0.2710873
|1 MOONARCH إلى EGP
￡E.0.23203235
|1 MOONARCH إلى BRL
R$0.028119564
|1 MOONARCH إلى CAD
C$0.006616368
|1 MOONARCH إلى BDT
৳0.562988591
|1 MOONARCH إلى NGN
₦7.156842561
|1 MOONARCH إلى UAH
₴0.195136909
|1 MOONARCH إلى VES
Bs0.2435191
|1 MOONARCH إلى PKR
Rs1.285229484
|1 MOONARCH إلى KZT
₸2.436201834
|1 MOONARCH إلى THB
฿0.159344196
|1 MOONARCH إلى TWD
NT$0.152130517
|1 MOONARCH إلى CHF
Fr0.004181177
|1 MOONARCH إلى HKD
HK$0.035746766
|1 MOONARCH إلى MAD
.د.م0.046360523