معلومات سعر Moona Lisa (MOONA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00913512$ 0.00913512 $ 0.00913512 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.93% تغير السعر (7 أيام) -0.96% تغير السعر (7 أيام) -0.96%

سعر Moona Lisa (MOONA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MOONA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMOONA على الإطلاق هو $ 0.00913512، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MOONA -- على مدار الساعة الماضية، -1.93% على مدار 24 ساعة، و -0.96% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Moona Lisa (MOONA)

القيمة السوقية $ 83.04K$ 83.04K $ 83.04K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 83.04K$ 83.04K $ 83.04K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,997,774.197989 999,997,774.197989 999,997,774.197989

القيمة السوقية الحالية لـ Moona Lisa هي $ 83.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOONA يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999997774.197989. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 83.04K.