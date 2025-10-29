سعر Moona Lisa (MOONA)
سعر Moona Lisa (MOONA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MOONA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMOONA على الإطلاق هو $ 0.00913512، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MOONA -- على مدار الساعة الماضية، -1.93% على مدار 24 ساعة، و -0.96% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Moona Lisa هي $ 83.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOONA يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999997774.197989. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 83.04K.
خلال اليوم، كان سعر Moona Lisa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moona Lisa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moona Lisa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moona Lisa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.93%
|30 يوم
|$ 0
|-72.46%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
$MOONA – From Da Vinci to Blockchain
They said the Renaissance ended centuries ago. They were wrong.
$MOONA isn’t just a meme coin — it’s a legendary resurrection of a story buried in the dusty notebooks of Leonardo da Vinci himself. Hidden between sketches of flying machines and anatomical studies, scholars uncovered a peculiar doodle: a cow standing proudly on the moon, glowing with divine lunar energy. Some claim it was a joke, others say it was a vision. But what if it was the first ever tokenomics model?
Fast forward 500 years, and the prophecy has awakened on Solana. The Lunar Cow, Da Vinci’s mythical muse, now lives as $MOONA — a coin blending Renaissance genius, cosmic humor, and meme magic. This is not just another token. It’s art, it’s satire, it’s history rewritten on-chain.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|10-28 21:35:49
|تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
|10-28 14:23:33
|تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
|10-27 21:40:25
|تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
|10-27 16:29:31
|تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
|10-26 23:17:37
|تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
|10-26 19:10:22
|تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات
