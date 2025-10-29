سعر Moona Lisa المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MOONA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MOONA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Moona Lisa المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MOONA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MOONA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Moona Lisa

سعر Moona Lisa (MOONA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MOONA إلى USD:

--
----
-1.90%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Moona Lisa (MOONA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:04:22 (UTC+8)

معلومات سعر Moona Lisa (MOONA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00913512
$ 0.00913512$ 0.00913512

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.93%

-0.96%

-0.96%

سعر Moona Lisa (MOONA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MOONA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMOONA على الإطلاق هو $ 0.00913512، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MOONA -- على مدار الساعة الماضية، -1.93% على مدار 24 ساعة، و -0.96% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Moona Lisa (MOONA)

$ 83.04K
$ 83.04K$ 83.04K

--
----

$ 83.04K
$ 83.04K$ 83.04K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,774.197989
999,997,774.197989 999,997,774.197989

القيمة السوقية الحالية لـ Moona Lisa هي $ 83.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOONA يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999997774.197989. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 83.04K.

سجل سعر Moona Lisa (MOONA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moona Lisa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moona Lisa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moona Lisa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moona Lisa مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.93%
30 يوم$ 0-72.46%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Moona Lisa ( MOONA )

$MOONA – From Da Vinci to Blockchain

They said the Renaissance ended centuries ago. They were wrong.

$MOONA isn’t just a meme coin — it’s a legendary resurrection of a story buried in the dusty notebooks of Leonardo da Vinci himself. Hidden between sketches of flying machines and anatomical studies, scholars uncovered a peculiar doodle: a cow standing proudly on the moon, glowing with divine lunar energy. Some claim it was a joke, others say it was a vision. But what if it was the first ever tokenomics model?

Fast forward 500 years, and the prophecy has awakened on Solana. The Lunar Cow, Da Vinci’s mythical muse, now lives as $MOONA — a coin blending Renaissance genius, cosmic humor, and meme magic. This is not just another token. It’s art, it’s satire, it’s history rewritten on-chain.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Moona Lisa (MOONA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Moona Lisa (USD)

كم ستكون قيمة Moona Lisa (MOONA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Moona Lisa (MOONA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Moona Lisa.

تحقق الآن من توقعات سعر Moona Lisa!

عملة MOONA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Moona Lisa (MOONA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Moona Lisa (MOONA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MOONA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Moona Lisa (MOONA)

كم يساوي Moona Lisa (MOONA) اليوم؟
سعر MOONA المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MOONA إلى USD الحالي؟
سعر MOONA إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Moona Lisa ؟
القيمة السوقية لعملة MOONA هي $ 83.04K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MOONA؟
العرض المتداول لتوكن MOONA هو 1000.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MOONA؟
حقق MOONA سعرًا قياسيًا قدره 0.00913512 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MOONA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 MOONA.
ما هو حجم تداول MOONA؟
حجم تداول MOONA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MOONA هذا العام؟
قد يرتفع MOONA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MOONA لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Moona Lisa (MOONA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

