توكنوميكس Moon Tropica (CAH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Moon Tropica (CAH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Moon Tropica (CAH) Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse. الموقع الرسمي: http://moontropica.com اشتر CAH الآن!

توكنوميكس Moon Tropica (CAH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Moon Tropica (CAH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.13M $ 5.13M $ 5.13M إجمالي العرض: $ 3.50M $ 3.50M $ 3.50M العرض المتداول: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 53.6 $ 53.6 $ 53.6 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.136106 $ 0.136106 $ 0.136106 السعر الحالي: $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 معرفة المزيد عن سعر Moon Tropica (CAH)

توكنوميكس Moon Tropica (CAH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Moon Tropica (CAH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CAH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CAH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CAH، استكشف السعر المباشر لتوكن CAH!

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