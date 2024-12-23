سعر Moon Tropica (CAH)
سعر Moon Tropica (CAH) المباشر لليوم هو USD 14.81. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.54M. يتم تحديث سعر CAH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moon Tropica الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 105.73K
- تغيير سعر Moon Tropica خلال اليوم هو -3.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.81M
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خلال اليوم، كان سعر Moon Tropica مقابل USD هو $ -0.52154951019666 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moon Tropica مقابل USD هو $ +7.6773070270 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moon Tropica مقابل USD هو $ +7.2628995310 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moon Tropica مقابل USD هو $ +2.166906079474426 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.52154951019666
|-3.40%
|30 يوم
|$ +7.6773070270
|+51.84%
|60 يوم
|$ +7.2628995310
|+49.04%
|90 يوم
|$ +2.166906079474426
|+17.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moon Tropica: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.95%
-3.40%
-8.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse.
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