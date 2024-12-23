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سعر Moon Tropica (CAH) المباشر لليوم هو USD 14.81 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.54M . يتم تحديث سعر CAH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moon Tropica الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 105.73K - تغيير سعر Moon Tropica خلال اليوم هو -3.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.81M

أداء سعر Moon Tropica (CAH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moon Tropica مقابل USD هو $ -0.52154951019666 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moon Tropica مقابل USD هو $ +7.6773070270 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moon Tropica مقابل USD هو $ +7.2628995310 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moon Tropica مقابل USD هو $ +2.166906079474426 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.52154951019666 -3.40% 30 يوم $ +7.6773070270 +51.84% 60 يوم $ +7.2628995310 +49.04% 90 يوم $ +2.166906079474426 +17.14%

تحليل سعر Moon Tropica (CAH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moon Tropica: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 14.63$ 14.63 $ 14.63 24 ساعة مرتفع $ 16.18$ 16.18 $ 16.18 عالية طوال الوقت $ 53.6$ 53.6 $ 53.6 تغير السعر (1 ساعة) +0.95% تغير السعر (1يوم) -3.40% تغير السعر (7 أيام) -8.35%

معلومات سوق Moon Tropica (CAH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: