سعر Moon Roll Coin (MRC)
سعر Moon Roll Coin (MRC) المباشر لليوم هو USD 0.00123951. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MRC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moon Roll Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.10K
- تغيير سعر Moon Roll Coin خلال اليوم هو +3.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Moon Roll Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moon Roll Coin مقابل USD هو $ -0.0002375202 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moon Roll Coin مقابل USD هو $ +0.0000823011 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moon Roll Coin مقابل USD هو $ -0.0000489340760278504 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.51%
|30 يوم
|$ -0.0002375202
|-19.16%
|60 يوم
|$ +0.0000823011
|+6.64%
|90 يوم
|$ -0.0000489340760278504
|-3.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moon Roll Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.90%
+3.51%
-8.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MRC is online tokenized gaming platform. Combining cryptocurrency, NFTs, staking, live gaming, roulette and much much more all under one platform. MRC platform currently hosts over 2000 live games. Stake MRC to enter into our lottery. MRC token is a deflationary currency enabled for the Moon Roll Coin gaming platform. This added feature allows users to perform staking actions along with in house purchases/spends. MRC is KYC / AML compliant and operates to the highest standard.
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