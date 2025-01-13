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سعر Moon Roll Coin (MRC) المباشر لليوم هو USD 0.00123951 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MRC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moon Roll Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.10K - تغيير سعر Moon Roll Coin خلال اليوم هو +3.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Moon Roll Coin (MRC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moon Roll Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moon Roll Coin مقابل USD هو $ -0.0002375202 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moon Roll Coin مقابل USD هو $ +0.0000823011 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moon Roll Coin مقابل USD هو $ -0.0000489340760278504 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.51% 30 يوم $ -0.0002375202 -19.16% 60 يوم $ +0.0000823011 +6.64% 90 يوم $ -0.0000489340760278504 -3.79%

تحليل سعر Moon Roll Coin (MRC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moon Roll Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00115479$ 0.00115479 $ 0.00115479 24 ساعة مرتفع $ 0.00124018$ 0.00124018 $ 0.00124018 عالية طوال الوقت $ 0.0021043$ 0.0021043 $ 0.0021043 تغير السعر (1 ساعة) +0.90% تغير السعر (1يوم) +3.51% تغير السعر (7 أيام) -8.91%

معلومات سوق Moon Roll Coin (MRC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: