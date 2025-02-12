سعر Moon Maker Protocol (MMP)
سعر Moon Maker Protocol (MMP) المباشر لليوم هو USD 0.00193412. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moon Maker Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.00
- تغيير سعر Moon Maker Protocol خلال اليوم هو +3.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Moon Maker Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moon Maker Protocol مقابل USD هو $ -0.0001586044 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moon Maker Protocol مقابل USD هو $ -0.0001574756 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moon Maker Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.60%
|30 يوم
|$ -0.0001586044
|-8.20%
|60 يوم
|$ -0.0001574756
|-8.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moon Maker Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+3.60%
+10.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It is a platform that combines the idea of a centralized launchpad (like BSC Launchpad) with the advantage of DeFi under the concept that everyone can promote their own ideas and tokens on MMP.
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