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سعر Moon Maker Protocol (MMP) المباشر لليوم هو USD 0.00193412 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moon Maker Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.00 - تغيير سعر Moon Maker Protocol خلال اليوم هو +3.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Moon Maker Protocol (MMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moon Maker Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moon Maker Protocol مقابل USD هو $ -0.0001586044 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moon Maker Protocol مقابل USD هو $ -0.0001574756 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moon Maker Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.60% 30 يوم $ -0.0001586044 -8.20% 60 يوم $ -0.0001574756 -8.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Moon Maker Protocol (MMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moon Maker Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00186669$ 0.00186669 $ 0.00186669 24 ساعة مرتفع $ 0.0019615$ 0.0019615 $ 0.0019615 عالية طوال الوقت $ 0.61896$ 0.61896 $ 0.61896 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +3.60% تغير السعر (7 أيام) +10.94%

معلومات سوق Moon Maker Protocol (MMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: