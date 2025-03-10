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سعر Moon DAO (MOONEY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MOONEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moon DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 421.29 - تغيير سعر Moon DAO خلال اليوم هو -6.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Moon DAO (MOONEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moon DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moon DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moon DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moon DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.66% 30 يوم $ 0 -5.30% 60 يوم $ 0 -48.61% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Moon DAO (MOONEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moon DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.089878$ 0.089878 $ 0.089878 تغير السعر (1 ساعة) -1.47% تغير السعر (1يوم) -6.66% تغير السعر (7 أيام) +8.27%

معلومات سوق Moon DAO (MOONEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: