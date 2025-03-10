سعر Moon DAO (MOONEY)
سعر Moon DAO (MOONEY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOONEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moon DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 421.29
- تغيير سعر Moon DAO خلال اليوم هو -6.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Moon DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moon DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moon DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moon DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.66%
|30 يوم
|$ 0
|-5.30%
|60 يوم
|$ 0
|-48.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moon DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.47%
-6.66%
+8.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"MoonDAO's mission is to decentralize access to space. MoonDAO represents a decentralized, international, inclusive, and transparent approach to space exploration. As part of MoonDAOs mission, we will send MoonDAO members to space and beyond, as well as fund space research and further humanities exploration of the unknown! Our governance token, MOONEY, is used for decentralized community governance and gives its owners voting rights in directing the decisions made by MoonDAO. There is a fixed supply of MOONEY."
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