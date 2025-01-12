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سعر Moon Cat (MC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moon Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 240.66 - تغيير سعر Moon Cat خلال اليوم هو +1.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Moon Cat (MC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moon Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moon Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moon Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moon Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.77% 30 يوم $ 0 -25.67% 60 يوم $ 0 -14.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Moon Cat (MC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moon Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00289525$ 0.00289525 $ 0.00289525 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) +1.77% تغير السعر (7 أيام) -13.69%

معلومات سوق Moon Cat (MC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: