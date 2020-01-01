توكنوميكس Moola Market (MOO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Moola Market (MOO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Moola Market (MOO) Moola Market is a non-custodial liquidity protocol that is democratizing access to yield and credit. Depositors earn compound interest which is paid for by borrowers who take over-collateralized loans, delegated loans, or flash loans. الموقع الرسمي: https://moola.market/ اشتر MOO الآن!

توكنوميكس Moola Market (MOO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Moola Market (MOO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 215.48K $ 215.48K $ 215.48K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 73.77M $ 73.77M $ 73.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 292.11K $ 292.11K $ 292.11K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00179946 $ 0.00179946 $ 0.00179946 السعر الحالي: $ 0.00292055 $ 0.00292055 $ 0.00292055 معرفة المزيد عن سعر Moola Market (MOO)

توكنوميكس Moola Market (MOO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Moola Market (MOO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MOO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MOO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MOO، استكشف السعر المباشر لتوكن MOO!

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