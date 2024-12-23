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سعر Moola Market (MOO) المباشر لليوم هو USD 0.00420742 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 309.53K . يتم تحديث سعر MOO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moola Market الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.10 - تغيير سعر Moola Market خلال اليوم هو -1.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 73.77M

أداء سعر Moola Market (MOO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moola Market مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moola Market مقابل USD هو $ -0.0010042467 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moola Market مقابل USD هو $ -0.0010570334 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moola Market مقابل USD هو $ -0.000258565567319937 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.40% 30 يوم $ -0.0010042467 -23.86% 60 يوم $ -0.0010570334 -25.12% 90 يوم $ -0.000258565567319937 -5.78%

تحليل سعر Moola Market (MOO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moola Market: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00418615$ 0.00418615 $ 0.00418615 24 ساعة مرتفع $ 0.0043971$ 0.0043971 $ 0.0043971 عالية طوال الوقت $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 تغير السعر (1 ساعة) -1.28% تغير السعر (1يوم) -1.40% تغير السعر (7 أيام) -24.34%

معلومات سوق Moola Market (MOO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: