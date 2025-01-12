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سعر Moola interest bearing CREAL (MCREAL) المباشر لليوم هو USD 0.162724 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MCREAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moola interest bearing CREAL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.46 - تغيير سعر Moola interest bearing CREAL خلال اليوم هو +0.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Moola interest bearing CREAL (MCREAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moola interest bearing CREAL مقابل USD هو $ +0.00045073 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moola interest bearing CREAL مقابل USD هو $ -0.0026929845 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moola interest bearing CREAL مقابل USD هو $ -0.0090321095 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moola interest bearing CREAL مقابل USD هو $ -0.0138406967493943 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00045073 +0.28% 30 يوم $ -0.0026929845 -1.65% 60 يوم $ -0.0090321095 -5.55% 90 يوم $ -0.0138406967493943 -7.83%

تحليل سعر Moola interest bearing CREAL (MCREAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moola interest bearing CREAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.161046$ 0.161046 $ 0.161046 24 ساعة مرتفع $ 0.166166$ 0.166166 $ 0.166166 عالية طوال الوقت $ 0.237424$ 0.237424 $ 0.237424 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) +0.28% تغير السعر (7 أيام) +0.58%

معلومات سوق Moola interest bearing CREAL (MCREAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: