سعر Moola interest bearing CREAL (MCREAL)
سعر Moola interest bearing CREAL (MCREAL) المباشر لليوم هو USD 0.162724. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MCREAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moola interest bearing CREAL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.46
- تغيير سعر Moola interest bearing CREAL خلال اليوم هو +0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Moola interest bearing CREAL مقابل USD هو $ +0.00045073 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moola interest bearing CREAL مقابل USD هو $ -0.0026929845 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moola interest bearing CREAL مقابل USD هو $ -0.0090321095 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moola interest bearing CREAL مقابل USD هو $ -0.0138406967493943 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00045073
|+0.28%
|30 يوم
|$ -0.0026929845
|-1.65%
|60 يوم
|$ -0.0090321095
|-5.55%
|90 يوم
|$ -0.0138406967493943
|-7.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moola interest bearing CREAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+0.28%
+0.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moola interest bearing CREAL
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