سعر Moola Celo Dollars (MCUSD)
سعر Moola Celo Dollars (MCUSD) المباشر لليوم هو USD 0.99835. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MCUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moola Celo Dollars الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.03K
- تغيير سعر Moola Celo Dollars خلال اليوم هو +0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Moola Celo Dollars مقابل USD هو $ +0.0023039 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moola Celo Dollars مقابل USD هو $ +0.0009543227 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moola Celo Dollars مقابل USD هو $ -0.0003339480 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moola Celo Dollars مقابل USD هو $ -0.002162525706606 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0023039
|+0.23%
|30 يوم
|$ +0.0009543227
|+0.10%
|60 يوم
|$ -0.0003339480
|-0.03%
|90 يوم
|$ -0.002162525706606
|-0.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moola Celo Dollars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.63%
+0.23%
+0.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moola Market is a borrowing and lending application built on the Celo network. mcUSD represents Celo Dollars deposited into Moola.
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