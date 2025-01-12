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سعر Moola Celo Dollars (MCUSD) المباشر لليوم هو USD 0.99835 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MCUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moola Celo Dollars الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.03K - تغيير سعر Moola Celo Dollars خلال اليوم هو +0.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Moola Celo Dollars (MCUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moola Celo Dollars مقابل USD هو $ +0.0023039 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moola Celo Dollars مقابل USD هو $ +0.0009543227 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moola Celo Dollars مقابل USD هو $ -0.0003339480 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moola Celo Dollars مقابل USD هو $ -0.002162525706606 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0023039 +0.23% 30 يوم $ +0.0009543227 +0.10% 60 يوم $ -0.0003339480 -0.03% 90 يوم $ -0.002162525706606 -0.21%

تحليل سعر Moola Celo Dollars (MCUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moola Celo Dollars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.991246$ 0.991246 $ 0.991246 24 ساعة مرتفع $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 عالية طوال الوقت $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 تغير السعر (1 ساعة) -0.63% تغير السعر (1يوم) +0.23% تغير السعر (7 أيام) +0.47%

معلومات سوق Moola Celo Dollars (MCUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: