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سعر MOOD AI (MOOD) المباشر لليوم هو USD 0.00184083 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 155.76K . يتم تحديث سعر MOOD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MOOD AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر MOOD AI خلال اليوم هو +39.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 84.90M

أداء سعر MOOD AI (MOOD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MOOD AI مقابل USD هو $ +0.00052002 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MOOD AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MOOD AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MOOD AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00052002 +39.37% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MOOD AI (MOOD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MOOD AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00129194$ 0.00129194 $ 0.00129194 24 ساعة مرتفع $ 0.001898$ 0.001898 $ 0.001898 عالية طوال الوقت $ 0.001898$ 0.001898 $ 0.001898 تغير السعر (1 ساعة) +0.77% تغير السعر (1يوم) +39.37% تغير السعر (7 أيام) +90.92%

معلومات سوق MOOD AI (MOOD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: