سعر MOOD AI (MOOD)
سعر MOOD AI (MOOD) المباشر لليوم هو USD 0.00184083. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 155.76K. يتم تحديث سعر MOOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MOOD AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر MOOD AI خلال اليوم هو +39.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 84.90M
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خلال اليوم، كان سعر MOOD AI مقابل USD هو $ +0.00052002 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MOOD AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MOOD AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MOOD AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00052002
|+39.37%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MOOD AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.77%
+39.37%
+90.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs. Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build. MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading. Whether it’s spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service.
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