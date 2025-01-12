سعر Moo Tun (MOOTUN)
سعر Moo Tun (MOOTUN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.46K. يتم تحديث سعر MOOTUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moo Tun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.98
- تغيير سعر Moo Tun خلال اليوم هو -0.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 98.00M
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خلال اليوم، كان سعر Moo Tun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moo Tun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moo Tun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moo Tun مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.62%
|30 يوم
|$ 0
|-4.32%
|60 يوم
|$ 0
|+28.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moo Tun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-0.62%
-10.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moo Tun (MOO DENGS older Brother) aims to create an unique community involved in a lot of activities such as meme contest , raid contest and a lot more. Moo Tun is a new token build on eth chain with 0% tax on buy and sell and with the liquidity pool burned forever. In the peaceful rivers of Thailand, Moo Tun, a gentle and protective hippo, roams the waters, always watching over his playful younger sister, Moo Deng. Moo Tun is known for his calm demeanor and strong protective instincts, especially when it comes to his sister, who loves to splash and play in the river currents.
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