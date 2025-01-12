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سعر Moo Tun (MOOTUN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.46K . يتم تحديث سعر MOOTUN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moo Tun الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.98 - تغيير سعر Moo Tun خلال اليوم هو -0.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 98.00M

أداء سعر Moo Tun (MOOTUN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moo Tun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moo Tun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moo Tun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moo Tun مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.62% 30 يوم $ 0 -4.32% 60 يوم $ 0 +28.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Moo Tun (MOOTUN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moo Tun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00580928$ 0.00580928 $ 0.00580928 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -0.62% تغير السعر (7 أيام) -10.31%

معلومات سوق Moo Tun (MOOTUN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: