توكنوميكس MOO MOO (MOOMOO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MOO MOO (MOOMOO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MOO MOO (MOOMOO) Welcome to the world of MOO MOO. MOO MOO is not just a memecoin; it’s a revolution in the meme economy. built on the Aptos blockchain, Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! we believe in the power of memes, the strength of community, and the excitement of the crypto world. Our mission is to create a fun and engaging ecosystem where every holder is part of the pack. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer eager to join the latest trend, MOO MOO offers an accessible and rewarding experience. الموقع الرسمي: https://www.moo.meme/ اشتر MOOMOO الآن!

توكنوميكس MOO MOO (MOOMOO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MOO MOO (MOOMOO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.25K $ 5.25K $ 5.25K إجمالي العرض: $ 931.64M $ 931.64M $ 931.64M العرض المتداول: $ 931.64M $ 931.64M $ 931.64M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.25K $ 5.25K $ 5.25K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.064336 $ 0.064336 $ 0.064336 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر MOO MOO (MOOMOO)

توكنوميكس MOO MOO (MOOMOO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MOO MOO (MOOMOO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MOOMOO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MOOMOO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MOOMOO، استكشف السعر المباشر لتوكن MOOMOO!

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