سعر MOO MOO (MOOMOO)
سعر MOO MOO (MOOMOO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.26K. يتم تحديث سعر MOOMOO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MOO MOO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر MOO MOO خلال اليوم هو -31.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 969.47M
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خلال اليوم، كان سعر MOO MOO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MOO MOO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MOO MOO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MOO MOO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-31.49%
|30 يوم
|$ 0
|-98.68%
|60 يوم
|$ 0
|-99.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MOO MOO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.76%
-31.49%
+19.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to the world of MOO MOO. MOO MOO is not just a memecoin; it’s a revolution in the meme economy. built on the Aptos blockchain, Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! we believe in the power of memes, the strength of community, and the excitement of the crypto world. Our mission is to create a fun and engaging ecosystem where every holder is part of the pack. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer eager to join the latest trend, MOO MOO offers an accessible and rewarding experience.
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