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سعر MOO MOO (MOOMOO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.26K . يتم تحديث سعر MOOMOO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MOO MOO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر MOO MOO خلال اليوم هو -31.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 969.47M

أداء سعر MOO MOO (MOOMOO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MOO MOO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MOO MOO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MOO MOO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MOO MOO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -31.49% 30 يوم $ 0 -98.68% 60 يوم $ 0 -99.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MOO MOO (MOOMOO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MOO MOO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.064336$ 0.064336 $ 0.064336 تغير السعر (1 ساعة) +0.76% تغير السعر (1يوم) -31.49% تغير السعر (7 أيام) +19.16%

معلومات سوق MOO MOO (MOOMOO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: