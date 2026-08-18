سعر Moo Dang اليوم

السعر المباشر لمشروع Moo Dang (MOODANG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 10.89% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOODANG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MOODANG.

يحتل Moo Dang حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,645.43، مع عرض متداول قدره 989.95M MOODANG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOODANG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MOODANG بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-0.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Moo Dang (MOODANG)

القيمة السوقية $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K إمداد دورة التداول 989.95M 989.95M 989.95M إجمالي العرض 989,949,775.783734 989,949,775.783734 989,949,775.783734

القيمة السوقية الحالية لـ Moo Dang هي $ 16.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOODANG يبلغ 989.95M، مع إجمالي عرض 989949775.783734. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.65K.