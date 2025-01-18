سعر Montage Token (MTGX)
سعر Montage Token (MTGX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MTGX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Montage Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.58
- تغيير سعر Montage Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Montage Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Montage Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Montage Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Montage Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-72.70%
|60 يوم
|$ 0
|-91.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Montage Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-58.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Montage exists to ensure our community can trade crypto with confidence & innovate positive change through the adoption of digital currency. Our mission is to create a safe, secure & worry-free digital ecosystem that levels the playing field for all traders. Our Vision is an active global community that is empowered to utilize crypto technology safely & securely in their daily lives. We are actively trading. Our integrated utility roadmap includes: MTGX token, Montage Foundation, Start-up Incubator, DeFi Wallet, DEX & Blockchain.
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