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سعر Montage Token (MTGX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MTGX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Montage Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.58 - تغيير سعر Montage Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Montage Token (MTGX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Montage Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Montage Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Montage Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Montage Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -72.70% 60 يوم $ 0 -91.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Montage Token (MTGX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Montage Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -58.27%

معلومات سوق Montage Token (MTGX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: