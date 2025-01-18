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سعر Monsterra MAG (MAG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MAG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Monsterra MAG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.10 - تغيير سعر Monsterra MAG خلال اليوم هو +7.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Monsterra MAG (MAG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Monsterra MAG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Monsterra MAG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Monsterra MAG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Monsterra MAG مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.30% 30 يوم $ 0 -14.68% 60 يوم $ 0 +5.54% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Monsterra MAG (MAG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Monsterra MAG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00960438$ 0.00960438 $ 0.00960438 تغير السعر (1 ساعة) +0.92% تغير السعر (1يوم) +7.30% تغير السعر (7 أيام) -8.95%

معلومات سوق Monsterra MAG (MAG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: