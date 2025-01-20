سعر Monster Galaxy (GGM)
سعر Monster Galaxy (GGM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GGM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monster Galaxy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 390.77
- تغيير سعر Monster Galaxy خلال اليوم هو -14.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Monster Galaxy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monster Galaxy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monster Galaxy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monster Galaxy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.13%
|30 يوم
|$ 0
|-37.54%
|60 يوم
|$ 0
|-32.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monster Galaxy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-14.13%
-29.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MONSTER GALAXY *P2E* follows the Collect, Play and Earn concept. In this game mode, which centers on an open economy, players receive key benefits and, in turn, enrich the game world through their participation in it. Galaxy Gems ($GGM) sit at the core of the MONSTER GALAXY P2E gaming ecosystem. Players can earn these in-game tokens by completing quests as well as battling monsters and fellow players. Once earned, GGM tokens can be used to purchase starseeds, refill in-game energy, and obtain additional MOGA slots. Players also have the option of trading or staking their earned GGM tokens.
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