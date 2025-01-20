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سعر Monster Galaxy (GGM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GGM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Monster Galaxy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 390.77 - تغيير سعر Monster Galaxy خلال اليوم هو -14.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Monster Galaxy (GGM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Monster Galaxy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Monster Galaxy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Monster Galaxy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Monster Galaxy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -14.13% 30 يوم $ 0 -37.54% 60 يوم $ 0 -32.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Monster Galaxy (GGM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Monster Galaxy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.349286$ 0.349286 $ 0.349286 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -14.13% تغير السعر (7 أيام) -29.82%

معلومات سوق Monster Galaxy (GGM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: