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سعر Monsoon Finance (MCASH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MCASH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Monsoon Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.02 - تغيير سعر Monsoon Finance خلال اليوم هو -2.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Monsoon Finance (MCASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Monsoon Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Monsoon Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Monsoon Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Monsoon Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.50% 30 يوم $ 0 -11.36% 60 يوم $ 0 -8.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Monsoon Finance (MCASH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Monsoon Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.426201$ 0.426201 $ 0.426201 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -2.50% تغير السعر (7 أيام) -10.47%

معلومات سوق Monsoon Finance (MCASH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: