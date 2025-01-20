سعر Monsoon Finance (MCASH)
سعر Monsoon Finance (MCASH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MCASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monsoon Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.02
- تغيير سعر Monsoon Finance خلال اليوم هو -2.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MCASH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MCASH.
خلال اليوم، كان سعر Monsoon Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monsoon Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monsoon Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monsoon Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.50%
|30 يوم
|$ 0
|-11.36%
|60 يوم
|$ 0
|-8.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monsoon Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-2.50%
-10.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Monsoon Finance is a multichain privacy protocol building a suite of privacy services for DeFi users on every smart contracts blockchain. Monsoon uses zk-SNARKs to break the link between cross-chain and wallet-to-wallet transactions. Monsoon is building three privacy services: a wallet-to-wallet privacy tool, a multi-chain privacy bridge, and a multi-chain privacy DEX. The wallet-to-wallet privacy tool is a fork of Tornado Cash that supports multiple different EVM blockchains (including BSC, Polygon, Avalanche, Moonbeam, Acala, etc) with a built-in protocol fee. The multi-chain decentralized privacy bridge will allow users to move assets across any blockchain in a completely private and decentralized way. Monsoon nodes will stake MCASH to validate cross-chain transactions, but these transactions use zk-SNARKS to prevent nodes or any onlookers from linking deposits to withdrawals. A majority consensus amongst staking nodes must be achieved for transactions to be processed, meaning the process is both decentralized and private.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MCASH إلى AUD
A$--
|1 MCASH إلى GBP
￡--
|1 MCASH إلى EUR
€--
|1 MCASH إلى USD
$--
|1 MCASH إلى MYR
RM--
|1 MCASH إلى TRY
₺--
|1 MCASH إلى JPY
¥--
|1 MCASH إلى RUB
₽--
|1 MCASH إلى INR
₹--
|1 MCASH إلى IDR
Rp--
|1 MCASH إلى PHP
₱--
|1 MCASH إلى EGP
￡E.--
|1 MCASH إلى BRL
R$--
|1 MCASH إلى CAD
C$--
|1 MCASH إلى BDT
৳--
|1 MCASH إلى NGN
₦--
|1 MCASH إلى UAH
₴--
|1 MCASH إلى VES
Bs--
|1 MCASH إلى PKR
Rs--
|1 MCASH إلى KZT
₸--
|1 MCASH إلى THB
฿--
|1 MCASH إلى TWD
NT$--
|1 MCASH إلى CHF
Fr--
|1 MCASH إلى HKD
HK$--
|1 MCASH إلى MAD
.د.م--