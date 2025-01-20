سعر Mononoke Inu (MONONOKE-INU)
سعر Mononoke Inu (MONONOKE-INU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MONONOKE-INU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mononoke Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.20K
- تغيير سعر Mononoke Inu خلال اليوم هو -1.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mononoke Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mononoke Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mononoke Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mononoke Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.21%
|30 يوم
|$ 0
|-22.14%
|60 يوم
|$ 0
|-28.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mononoke Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.70%
-1.21%
-8.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mononoke-Inu is the newest addition of anime tokens on the Ethereum Blockchain. Launched as a stealth launch with a upcoming 2d game integrated on the Ethereum Blockchain in the near future. Run by the dev team and community alike!
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