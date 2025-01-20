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سعر Mononoke Inu (MONONOKE-INU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MONONOKE-INU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mononoke Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.20K - تغيير سعر Mononoke Inu خلال اليوم هو -1.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mononoke Inu (MONONOKE-INU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mononoke Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mononoke Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mononoke Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mononoke Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.21% 30 يوم $ 0 -22.14% 60 يوم $ 0 -28.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mononoke Inu (MONONOKE-INU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mononoke Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.70% تغير السعر (1يوم) -1.21% تغير السعر (7 أيام) -8.58%

معلومات سوق Mononoke Inu (MONONOKE-INU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: