سعر Monky ($MONKY)
سعر Monky ($MONKY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $MONKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monky الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 681.23
- تغيير سعر Monky خلال اليوم هو +3.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Monky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monky مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.67%
|30 يوم
|$ 0
|-36.43%
|60 يوم
|$ 0
|-35.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monky: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.14%
+3.67%
-4.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Monky is a memecoin launched on Base, this cryptocurrency brings to life the character "Monky", a degen monkey Like Pepe, Brett or Ponke, Monky aspires to become one of the most popular memecoin MONKY's design meets the needs of online merchants and meme enthusiasts, aiming to provide a fun and engaging experience Which has forged strategic partnerships with leading companies in the crypto space, which will help ensure the viability and long-term growth of the project
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