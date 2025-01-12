سعر Monku (MONKU)
سعر Monku (MONKU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.65K. يتم تحديث سعر MONKU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monku الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 405.51
- تغيير سعر Monku خلال اليوم هو -1.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Monku مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monku مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monku مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monku مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.93%
|30 يوم
|$ 0
|-29.65%
|60 يوم
|$ 0
|-34.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monku: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.14%
-1.93%
-21.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing $MONKU, the playful monkey mascot hopping around the Solana blockchain! Straight from the digital jungle, $MONKU is the meme token that's all about positive energy and excitement. We're swinging from the treetops with enthusiasm, ready to spread the $MONKU cheer! Our little $MONKU is mighty, nimble, and ready for some blockchain fun. He symbolizes the spirit of the crypto community – fun, vibrant, and full of surprises.
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