سعر MONKIE (MONKIE)
سعر MONKIE (MONKIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.21K. يتم تحديث سعر MONKIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MONKIE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 84.47
- تغيير سعر MONKIE خلال اليوم هو -0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر MONKIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MONKIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MONKIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MONKIE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.12%
|30 يوم
|$ 0
|-16.21%
|60 يوم
|$ 0
|-12.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MONKIE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.65%
-0.12%
-11.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Just a monkie with severe autism that lost keys to his bitcoin wallet 🐵
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